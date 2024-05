Drei wichtige Punkte Der KFC Uerdingen muss sich zum Saisonfinale steigern

Besser wurde es erst wieder nach dem Pausentee, als der KFC erneut den besseren Start erwischte und in der 52. Minute das 2:0 nachlegte. Alexander Lipinski wurde großartig von Mike Odenthal bedient und behielt vor dem Kasten die Ruhe. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und so wie wir heute gespielt haben, mit der Einstellung, steigen wir am Ende auch auf“, so Lipinski im Anschluss. Tatsächlich brachte das zweite Tor deutlich mehr Ruhe ins Spiel, jedoch verpassten es die Uerdinger erneut, den Sack frühzeitig zu zumachen. Allein zwischen der 60. und 70. Minute gab es drei hochkarätige Chancen, die fahrlässig vergeben wurden.