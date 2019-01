Testspiel der Uerdinger: KFC-Trainer Krämer ärgert sich über Niederlage gegen Zürich

Belek Der KFC Uerdingen hat gegen den FC Zürich 1:3 verloren. Die Schlappe gegen den Europa League-Teilnehmer war durchaus vermeidbar. Das Führungstor für den Drittligisten erzielt Maurice Litka.

Robin Benz kam vom Platz geschlichen. Ohne ein Wort verschwand er in der Kabine. Er war sauer – auf sich. Eine halbe Stunde hatte er zwischen den Pfosten gestanden und in den letzten sechs Minuten des Spiels den Ball zwei Mal aus dem Netz geholt. Und als wenn das nicht schon schlimm genug für ihn gewesen wäre, so sah er nicht gut aus. Den zweiten Gegentreffer ins kurze Eck hätte er womöglich halten können, der dritte ging dann klar auf seine Kappe. So stand nach 90 Minuten eine 1:3 (1:1)-Niederlage des KFC Uerdingen gegen den FC Zürich. Es war die erste Schlappe im dritten Testspiel. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer Antalyaspr mit 2:1 besiegt und gegen den AFC Dunarea Calarasi aus Rumänien 1:1 gespielt.