Sportlich geht es bergauf Fünf Erkenntnisse zum KFC Uerdigen nach den ersten drei Spieltagen

Drei Spieltage sind in der Regionalliga West absolviert. Nach zwei Niederlagen gab es für den KFC Uerdingen gegen den FC Gütersloh am vergangenen Wochenende die ersten drei Punkte. Es scheint, als habe man sportlich an der Grotenburg vieles in richtige Bahnen lenken können trotz der vielen Nebengeräusche und Baustellen, die rund um den Verein nach wie vor offen sind.