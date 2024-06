Einen Monat vor dem Start Phantasievolle Luftschlösser und die bittere Realität beim KFC Uerdingen

Was ist nur mit dem KFC Uerdingen los? In einem Monat startet die Fußball-Regionalliga in die neue Saison. Der Traditionsverein hat knapp 1.000 Dauerkarten verkauft, aber ansonsten kaum Fundiertes vorzuweisen. Es gibt eine Fülle offener Fragen, aber keine Antworten. Während die anderen Vereine über eine Führung verfügen, ihren Kader seit Wochen komplett und die Mannschaften schon längst mit der Vorbereitung begonnen haben, steht in Uerdingen alles auf tönernen Füßen.