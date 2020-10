Keine Einigung : KFC Uerdingen kündigt Kevin Großkreutz fristlos

Krefeld Der Streit zwischen dem KFC Uerdingen und Kevin Großkreutz eskaliert weiter. Am Donnerstag bekam der Weltmeister von 2014 vom Klub die endgültigen Trennungspapiere. Der Fall wird das Gericht weiter beschäftigen.

Als sich Kevin Großkreutz und der KFC Uerdingen am 17. September vor dem Arbeitsgericht trafen, mahnet der Vorsitzende Richter David Hagen beide Parteien an, bis zum Monatsende eine Einigung zu finden – ansonsten werde er ein Urteil fällen. Die geforderte Einigung ist nicht zustande gekommen. Der KFC Uerdingen überreichte Kevin Großkreutz am Donnerstag die fristlose Kündigung. Die Begründung ist unbekannt. Der Fußball-Drittligist wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern.