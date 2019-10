Zwei Torvorlagen gegen Jena : Franck Evina meldet sich beim KFC Uerdingen zurück

Krefeld Der 19 Jahre alte Kameruner Franck Evina bereitet beim 2:0-Sieg des KFC Uerdingen gegen Carl Zeiss Jena beide Tore vor. Seine kurze Durststrecke nach dem Trainerwechsel ist damit beendet.

Dabei hatte die Saison für ihn so gut begonnen. Unter Trainer Heiko Vogel stand der 19 Jahre alte Kameruner von Beginn an in der Anfangsformation. Er zahlte dem Coach das Vertrauen mit jeweils einem Tor in den ersten vier Begegnungen zurück. Ein Traumstart bei seinem Drittliga-Debüt. Doch diese phantastische Serie endete bei der 0:3-Heimniederlage gegen Ingolstadt. In den folgenden fünf Begegnungen ging Evina leer aus.