4:1 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen Levan Kenia führt den KFC Uerdingen zum nächsten Heimsieg

Den ersten Aufreger gab es nach einer Viertelstunde, als den Fußballfreunden wieder einmal die völlig intransparente und blödsinnige Handspielregel vorgeführt wurde. Ein Uerdinger schoss seinem Mitspieler aus einem Meter vor die Hand. Der Unparteiische wertete dies als Elfmeter, den Timur Kesim unhaltbar verwandelte. Doch die Gastgeber reagierten prompt, drängten auf den Ausgleich und Florian Abel hämmerte den Ball in der 19. Minute aus 18 Metern in den Winkel – Prädikat sehenswert. Wieder vier Minuten später zog Gianluca Rizzo aus zwölf Metern ab, und der Ball wäre genau im Winkle gelandet, hätte Torhüter Michele Cordi dies nicht mit einer fantastischen Parade verhindert. Die 1.681 Fans bekamen also einiges geboten und auch Trainer Marcus John: er sah von dem schwachen Schiedsrichter Felix May die gelbe Karte (27.). ETB-Trainer Damian Apfeld zog 60 Sekunden später gleich. Bessere Nerven als der Referee bewies Levan Kenia, der zwei Essener aussteigen ließ und dann in Seelenruhe die Führung (30.) erzielte. Damit ging es in die Pause.