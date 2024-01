Finanzvorstand Bernd Limberg gesteht KFC Uerdingen benötigt eine halbe Million Euro – jetzt

Der Finanzexperte, der einst in New York tätig war und derzeit in München für ein Unternehmen arbeitet, das seinen Hauptsitz in Frankfurt hat, bestätigte, dass ein erneutes Insolvenzverfahren nicht ausgeschlossen sei und wie ein Damoklesschwert über den Uerdingern schwebe. „Darüber muss sich jeder Vorstand Gedanken machen, wenn die Zahlungsunfähigkeit droht“, sagte er im Gespräch mit Ritzenfeld. Noch sei es aber nicht so weit, weil der auf drei Säulen beruhende Plan B, den der Vorstand entworfen hatte, als sich die Krise mit dasbob zuspitzte, gut angenommen worden sein und noch Hoffnung mache. „Auch dank verschiedener Fan-Gruppen“, so Limberg. „Die Fan-Gemeinde steht zusammen, das ist ein ganz wichtiges Zeichen.“