Souverän in die zweite Pokalrunde : Der KFC Uerdingen war kurz zu Hause

Krefeld 1.536 Fans kommen zum ersten Pflichtspiel der Uerdinger in der Heimatstadt Krefeld und bereiten der Mannschaft einen großen Empfang. Sie löst die Aufgabe im Niederrheinpokal gegen den Bezirksligisten Lohausen souverän mit 4:0.

In der Tat hatte dieses Fußballspiel vom Charakter her etwas von einem Volksfest. Dazu lud die idyllische Anlage in Krefeld-Kliedbruch mit ihrem alten Baumbestand und dem architektonisch verspielt gestalteten Haus für den Platzwart aber auch ein. Ihr übriges tat natürlich die spätsommerliche Abendsonne, die pünktlich zum Anpfiff um 18 Uhr schien. Da war die kleine Tribüne bereits in ein blau-rotes Fahnenmeer getaucht, das Abspielen der Vereinslieder hob die Stimmung weiter, die beiden Tore schon in Halbzeit eins passten ebenfalls perfekt in das Drehbuch dieses Abends. „Und an die 1.500 Zuschauer waren ja auch schon Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre auf der Anlage, als Preußen in der damals drittklassigen Oberliga spielte“, erinnerte sich ein weiterer Besucher an tolle Fußballspiele auf der 1925 erbauten Anlage.