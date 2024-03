Aufstiegskampf beginnt Pascal Weber und Gianluca Rizzo treffen beim KFC-Sieg

Die Gäste witterten in all dem ihre Chance und versteckte sich keineswegs, sondern warn in der Anfangsphase optisch gleichwertig. Die erste Chancen hatte allerdings der KFC nach einer Viertelstunde durch einen Freistoß von Pascale Talarski, der knapp über das Tor ging. Doch nur zwei Minuten später klingelte es. Nach einer Flanke von Meißner brachte Pascal Weber die Gastgeber mit einem wunderschönen Kopfball in Führung. Ausgerechnet Weber – der Pechvogel, der voer Tage zuvor beim Stand von 1:1 allein auf das Essener Tor zugelaufen und an seinen Nerven und dem Torhüter gescheitert war. Das Vertrauen von Kenia und das Tor werden dem Torjäger gut getan haben. Anschließend kontrollierten die Uerdinger das Spiel, ohne jedoch auf das vorentscheidende zweite Tor zu drängen. Torszenen waren Mangelware.