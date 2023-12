2:1-Sieg bei der SpVg Schonnebeck Gianluca Rizzo avanciert beim KFC zum Mann des Tages

Die Ausgangslage war klar: Nur der Sieger würde den Kontakt zur Spitze halten. Uerdingen kam nach sechs Siegen in Folge voller Selbstbewusstsein, Schonnebeck hatte noch kein Heimspiel verloren. Eine Serie würde reißen. Und all das bewahrheitete sich vom Anpfiff weg. Es gab kein Abtasten, sondern in den ersten 20 Minuten bereits drei Tore. Zwei mussten die Gastgeber schlucken, die zuvor in sieben Heimspielen nur drei Gegentore kassiert hatten. Gianluca Rizzo brachte die Gäste auf Zuspiel von Pepijn Schösser in Führung und Dimitrios Touratzidis erhöhte per Elfmeter nach einem Foul an Rizzo auf 2:0. Die Vorentscheidung nach nur 13 Minuten? Mitnichten, denn den Gastgebern gelang nach einem schönen Pass in die Tiefe durch Calvin Küper mit seinem zehnten Saisontor der Anschlusstreffer. Danach hatten beide Mannschaften nicht etwa ihr Pulver verschossen, doch fielen bis zur Pause keine weiteren Treffer. Das lag aber nicht daran, dass die Kontrahenten keine Chancen mehr hatten, sondern weil sie diese nicht verwerten konnten. Hinata Gonda und der stets gefährliche Rizzo hätten das Ergebnis verbessern können.