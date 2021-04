Uerdingen beim Halleschen FC : KFC fehlt ein Quartett, aber Girdvainis ist wieder dabei

Krefeld Den Uerdingern fehlen im wichtigen Kellerduell Gino Fechner, Christian Kinsombi sowie die beiden Stürmer Adriano Grimaldi und Muhammed Kiprit. Trotzdem ist allen klar: Verlieren verboten!

Als die Mannschaft am Donnerstagmittag in Richtung Sachsen-Anhalt los fuhr, saßen einige Spieler nicht im Bus, die normalerweise dort Platz genommen hätten: Gino Fechner macht auch zwei Wochen nach seinem positiven Corona-Test die Erkrankung noch zu schaffen, so dass er nicht mitfahren durfte; Adriano Grimaldi befindet sich wegen eines Coronafalls in der Familie noch in häuslicher Quarantäne; Christian Kinsombi laboriert an einem Muskelfaserriss; Muhammed Kiprit schmerzt noch das lädierte Außenband im Knie.