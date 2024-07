Vorsichtige Hoffnung Viel Bewegung beim KFC Uerdingen

Es war eine bewegte Woche, die der KFC Uerdingen hinter sich gebracht hat. Der 4:2-Testspielsieg am Mittwochabend gegen den „Angstgegner“ aus St. Tönis dürfte weiteres Selbstvertrauen vor dem Saisonstart in der Regionalliga am 26. August gegen Lotte geben. Vor allem spielerisch kristallisieren sich ordentliche Ansätze heraus.