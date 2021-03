Vor Kellerduell gegen Lübeck : Fans stehen in schwerer Zeit zum KFC Uerdingen

Scheckübergabe der Fans an die Mannschaft (von links): Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth, Organisatorin Laura Better, Kapitän Assani Lukimya und Christian Dorda. Foto: kfc

Krefeld Corona, Insolvenz, Abstiegskampf – viel härter hätte es für die Uerdinger kaum kommen können. Da tut die Solidaritätsaktion der Fans vor dem Kellerduell gut, und auch, dass die Mannschaft jetzt in Hüls trainieren kann.

Der KFC Uerdingen hat es derzeit wahrlich nicht leicht. Der Traditionsverein hat nicht nur wie alle anderen an der Corona-Pandemie zu knapsen, sondern er befindet sich zudem in einem Insolvenzverfahren und akuter Abstiegsgefahr. Das Fiasko wird durch Heimspiele in Lotte und katastrophale Trainingsbedingungen komplettiert.

Doch plötzlich tut sich was. Die Fans haben den Hilfeschrei der Mannschaft, der es an Wasser, Massageöl und Verbandszeug mangelte, nicht nur gehört, sondern auch sofort reagiert. Laura Betters Spendenaufruf folgten fast 500 Fans und anstatt der erhofften 1.905 Euro kamen binnen weniger Tage 11.419,05 Euro zusammen. „Unsere Fans sind der Wahnsinn, das ist überwältigend“, sagte Kapitän Assani Lukimya bei der Scheckübergabe. Sogar der Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth war beeindruckt: „Diese tolle Aktion der Fans zeigt, dass der KFC Uerdingen fest in der Stadt Krefeld verankert ist. Das Geld wird an der richtigen Stelle für das Team eingesetzt.“

info Die anschießenden Aufgaben für den KFC Nach der englischen Woche folgt am 3. April das Heimspiel gegen den TSV 1860 München, ehe es am 9. April nach Halle geht.

Aber nicht nur die Fans, auch der Stadt dämmert, welch ein Faustpfand ein Fußball-Drittligist sein kann. Es mehren sich nicht nur die Zeichen, dass der Rat auf seiner nächsten Sitzung mit breiter Mehrheit den Weg für die Sanierung des Stadions Grotenburg frei machen will, sondern am Donnerstag konnten die Blau-Roten erstmals wieder wie eine Fußballmannschaft trainieren – in Hüls, wo der Platz auch nicht abgeschottet und bewacht wird wie ein Hochsicherheitstrakt. „Es glaubt uns keiner in Deutschland, dass wir monatelang nicht richtig trainieren konnten“, sagt Trainer Stefan Krämer. „Es ist alles besser als das, was war. Dass uns das jetzt in Hüls ermöglicht wird, kann entscheidend sein.“