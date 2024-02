Ex-Vorsitzender Marc Schürmann „Der KFC wird immer mein Herzensverein bleiben“

In seinem Statement nennt Schürmann nicht klar und deutlich die Gründe für seinen Rücktritt: er will keine Konfrontation in der Öffentlichkeit. Schließlich ist die Unruhe im Verein auch so schon groß genug. Nur soviel sagt er dazu: „Ich hoffe, die Leute, die der Meinung waren, ohne meine Person kommen jetzt die großen Sponsorengelder in die Kasse, behalten recht und können damit den Verein aus der Krise holen. Was meine zahlreichen Gespräche betrifft, ja, auch diese gab es in der Tat, aber hier ging es um langfristige Konzepte, den Club in allen Bereichen gesund aufzustellen.“ Am Ende folgt ein klares Bekenntnis: „Der KFC wird immer mein Herzensverein bleiben.“