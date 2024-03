Mitglieder informiert Der KFC Uerdingen muss sich völlig neu aufstellen

So hoch sind die Verbindlichkeiten Über die Höhe der Verbindlichkeiten wurde seit Wochen spekuliert, jetzt wurden die Zahlen offiziell genannt. 600.000 Euro Altverbindlichkeiten bestehen, wobei das Wörtchen alt nicht ganz treffend ist. Sie wurden zwischen Februar 2022 als der KFC aus der Inslvenz kam bis Sommer 2023 angehäuft. Wie konnte das passieren? Bei der Erstellung des Etats wurde zum Beispiel keine Zahlungen an die Berufsgenossenschaft einkalkuliert, die für 2022 rückwirkend und für 2023 im voraus kamen. Darauf habe der damalige, begleitende Insolvenzverwalter auch nicht hingewiesen, so Vize Andreas Scholten. Zudem fehlen bis zum Saisonende 500.000 Euro vom säumigen und fristlos gekündigten Hauptsponsor dasbob. Macht also 1,1 Millionen Euro, die bis zum Saisonende am 30. Juni fehlen.