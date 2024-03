Nur der Sieger hält Kontakt Warum Trainer Levan Kenia keine Angst vor dem VfB Hilden hat

Für die Schulkinder beginnen die Osterferien, die Mannschaft des KFC Uerdingen hatte sie bereits, denn der Fußball-Oberligist war am vergangenen Wochenende spielfrei. Am Samstag (18 Uhr) geht es für ihn in der Meisterschaft mit einem Verfolgerduell weiter: Die Blau-Roten erwarten als Tabellenvierter den VfB Hilden, der einen Punkt weniger auf dem Konto hat und Fünfter ist. Aufgrund dieser Konstellation bedarf es nur weniger Worte. „Wir wollen drei Punkte“, sagt Levan Kenia. Denn nur so wahren die Uerdinger ihre kleine Aufstiegschance.