Hält die kleine Siegesserie? KFC Uerdingen erwartet ein heißer Tanz

John erwartet in Mülheim einen heißen Tanz. „Das sind fußballerisch alles gute Jungs, die auch den Ball haben wollen. Die gehen hart in die Zweikämpfe und wir sollten von der ersten Minute an hellwach sein und zusehen, dass wir nicht in Rückstand geraten.“ In der Tat ging es bei einigen Spielen der Mühlheimer heiß her, so unteranderem auch in der Partie gegen den FC Büderich. „Wir müssen da heiß in den Beinen und kühl im Kopf sein. Ich hoffe auch auf eine große Anzahl Fans, die uns unterstützt“, sagt John, der hofft, dass sich die Spieler nicht mit den finanziellen Turbulenzen beschäftigen. „Das war natürlich ein Thema beim Training. Die Spieler müssen das aber am Samstag ausblenden.“ Der zweite Vorsitzende Sebastian Thißen erklärte am Freitag, dass inzwischen alle Gehaltszahlungen, wenn auch mit Verspätung, getätigt worden sind.