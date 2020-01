Ärger bei Hallen-Stadtmeisterschaft in Dortmund : Schwere Vorwürfe gegen Kevin Großkreutz

Krefeld Der 31 Jahre alte Spieler des KFC Uerdingen soll als Trainer des Bezirksligisten Türkspor Dortmund aus der Rolle gefallen sein. Aber stimmt das wirklich? Ist der Weltmeister von 2014 Täter oder Opfer?

So war es erst im Mai. Damals besuchte Kevin Großkreutz ein Spiel des VfL Kemminghausen III gegen den FC Brambauer II in der Fußball-Kreisliga. Dabei kam es zum Streit. Der Vorrsitzende des FC Brambauer, Ahmet Elikalfa, erhob schwere Vorwürfe gegen den Uerdinger. „Der Auslöser war Kevin Großkreutz.“ Er habe sich mit einem Zuschauer angelegt.

Und Großkreutz selbst wies die Anschuldigung via Facebook zurück: „Es war ein hektisches, emotionales und kampfbetontes Spiel. Keine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit oder irgendwas. Wir sind am Ende der Sieger und das sollten die Lüner/der Trainer auch so hinnehmen oder einfach nicht mehr zur Dortmunder Stadtmeisterschaft erscheinen. Sich im interview mit meinem Namen zu schmücken, ist ja am einfachsten.“