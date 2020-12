0:0 in Dresden : KFC Uerdingen trotzt mit guter Leistung der Ergebniskrise

Dresden Die Ergebniskrise ist trotz guter Leistung noch nicht beendet. Der KFC Uerdingen kam bei Dynamo Dresden nicht über ein 0:0 hinaus. Weil die Mannschaft von Stefan Krämer dem Dreier deutlich näher war als der Tabellenzweite, kann der Punktgewinn nur teilweise zufriedenstellen.

Natürlich erinnerte sich auch Stefan Krämer an das so genannte Jahrhundertspiel vor 34 Jahren, als der Bus am Rudolf-Harbig-Stadion vorfuhr. Damals hatten die Uerdinger das Viertelfinal-Hinspiel im Europapokal bei Dynamo Dresden mit 0:2 verloren und zur Halbzeit des Rückspiels mit 1:3 hinten gelegen. Aber dank einer einzigartigen Aufholjagd gewannen sie am Ende 7:3 und zogen damit ins Halbfinale ein. „Das vergisst man nicht, aber es wühlt mich nicht auf“, sagte der Trainer des KFC. „Ich stand Uerdingen damals emotional nicht so nahe. Aber es zeigt eindrucksvoll, was im Fußball alles möglich ist.“