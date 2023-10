2:0-Sieg bei Adler Unon Frintrop Dimitrios Touratzidis und Gianluca Rizzo treffen für den KFC Uerdingen

Die Uerdinger erwischten einen Start nach Maß – auch dank der Mithilfe der Gastgeber. Der Essener Torjäger Yannick Reiners wehrte den Ball mit der Hand auf der Linie ab, was eigentlich die Aufgabe seines Bruders Nils ist, der das Tor hütet. Die Aktion wurde mit Rot und Elfmeter geahndet. Dimitrios Touratzidis ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte sein sechstes Saisontor. Die Freude des Griechen währte aber nur zehn Minuten, denn dann schied er nach einer heftigen Attacke mit einer Bauchmuskelzerrung verletzt aus; für ihn kam Maik Odenthal. Die Uerdinger waren in Überzahl überlegen, hätten in zwei Situationen eventuell einen weiteren Elfmeter bekommen können, doch den gab es ebenso wenig wie vor der Pause ein weiteres Tor. So ging es mit der verdienten, aber knappen Führung zum Pausentee.