Interview Marc Schürmann „Die Altlasten im höheren sechsstelligen Bereich sind fatal“

Marc Schürmann ist 55 Jahre alt und in Leer geboren. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Der gelernte Speditionskaufmann ist Unternehmer, Inhaber der Seidenweber Logistic. Er lebt seit 45 Jahren in Krefeld und besucht seitdem die Uerdinger Spiele. Er isst gerne Spaghetti Bolognese, verachtet nicht ein gutes Glas Rotwein und macht gerne Urlaub in Italien, in Domburg oder einem kleinen Fischerdorf auf Mallorca. Sein Lieblingsverein ist neben dem KFC der 1. FC Köln.