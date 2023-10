Trennung perfekt KFC Uerdingen stellt Nachwuchs-Chef Dmitry Voronov frei

Voronov war seit Oktober 2018 für den KFC tätig: erst als Nachwuchsscout, dann als Trainer, nach dem Absturz aus der Dritten Liga als Regionalligatrainer, später noch als Interimstrainer nach den Trennungen von Alexander Voigt und Björn Joppe. Im Sommer war er dann zum Geschäftsführer Sport aufgestiegen. „Wir sind sehr dankbar für all das, was Dmitry für den KFC in schweren Zeiten geleistet hat“, sagte Thißen.