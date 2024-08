Kaderplanung kommt voran KFC Uerdingen präsentiert zwei weitere Neuzugänge

Neben Tshitoku wechselt auch Jeff-Denis Fehr nach Uerdingen. Der 29-Jährige kommt aus der Aachener Jugend, war unter anderem bei Hansa Rostock und Sonnenhof-Großaspach unter Vertrag und hat insgesamt 27 Spiele in der 3. Liga sowie 174 Spiele in der Regionalliga absolviert. Auch er ist auf der linken Außenbahn zuhause und hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in der Regionalliga West sammeln können. So waren seine letzten Stationen der FC Wegberg-Beeck und der SV Rödinghausen.