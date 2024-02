KFC Uerdingen in tiefer Krise Panik und Kosmetik statt Führung

John ist ein Bauernopfer. Die Pressemitteilung war fünf Zeilen lang. Sie ist Ausdruck der Sprachlosigkeit über das, was gerade beim KFC geschieht. Richtig ist, dass die Mannschaft hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Trainer sei stets das schwächste Glied in der Kette, heißt es. Und das wird herausgebrochen, wenn die Vereinsführung es will oder ihn nicht stärken kann. John hat als Trainer natürlich auch Fehler gemacht, aber nicht entscheidende. Gravierender waren seine Fehler als Sportlicher Leiter bei der Zusammenstellung des Kaders. Nahezu ausschließlich auf gestandene, ihm bekannte Spieler zu bauen, erwies sich als falsch. John quasi als Alleinverantwortlichen zu installieren, war ein Kardinalfehler, denn so fehlte ihm das positive, inspirierende Korrektiv.