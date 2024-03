Fehler und Fehlentscheidungen Wie sich der KFC Uerdingen selbst schlägt

Da standen die Spieler des KFC Uerdingen mit leerem Blick auf dem Kunstrasen und konnten es nicht fassen – 1:3 bei Union Nettetal verloren. Ein Spiel, dass sie eigentlich nicht verlieren konnten und es auch nicht verlieren durften. Wie konnte das passieren? „Weil wir drei Tore kassiert haben und nur eins geschossen haben“, flüchtete sich Interimstrainer Levan Kenia in die einfache Rechnung. „Wenn wir genauer hinschauen: Wir haben gut angefangen und mussten in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Nach dem Wechsel kassieren wir ein dummes Tor, kommen zurück und kassieren wieder einen Konter. Da waren wir zu naiv. Ich habe dann offensiv gewechselt, weil wi viele Kranke haben und verletzungsbedingt. Es zieht sich durch die Ganze Saison: Wir spielen phaseweise gut, dann wieder schlecht.“