Bei der Derby-Niederlage KFC Uerdingen im Schongang und ohne Mumm

Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga auf Platz 16, Absteiger Schalke 04 in der zweiten Liga auf Rang zwölf, Hertha BSC Berlin gar Vorletzter, ebenso der MSV Duisburg in der dritten Liga und der KFC Uerdingen ist in der der Oberliga 14.. Was all die Klubs völlig unabhägig von den Ligen eint: Es sind Traditionsvereine mit großer Anhängerschaft und sie werden den hohen Erwartungen – zumindest derzeit – nicht gerecht. Nach verpatztem Saisonstart werden allerorten die Wunden geleckt.