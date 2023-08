Am Ende kopflos KFC Uerdingen enttäuscht bei der Heimpremiere

So bedurften die Gäste der Hilfe, um zu ihren beiden Treffern zu gelangen. Erst durfte Denis Sitter nach einem Eckball per Kopf den Ball verlängern. Da mangelte es gleichermaßen an Zuordnung und Wachsamkeit. Und beim zweiten Gegentreffer war Justin Härtel der Pechvogel, der den Ball ins eigene Tor bugsierte. Drei Minuten zuvor hatte Phlipp Meißner die gelb-rote Karte gesehen, nachdem er bereits in der ersten Halbzeit verwarnt worden war. In Unterzahl und in Rückstand wurde es dann strukturlos und ziemlich wirr. So war die Niederlage der Uerdinger am Ende hochverdient.