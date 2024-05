Aufstieg greifbar KFC mit Leistungssteigerung auf dem Weg zum letzten Schritt

Beim 1:0-Erfolg des KFC Uerdingen am Sonntag in Ratingen, der die Mannschaft in eine glänzende Position im Aufstiegsrennen bringt, war eine klare Leistungssteigerung der Blau-Roten gegenüber den Partien in Essen und gegen Mülheim zu sehen. Vor allem in der Abwehr ließ der KFC gegen den Mitkonkurrenten kaum etwas anbrennen, obwohl Umstellungen wegen der Sperre von Michael Blum nötig waren.