Kostenpflichtiger Inhalt: Stadion Grotenburg : Der DFB sendet ein klares Signal an die Stadt Krefeld

Die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Auch eine Rasenheizung soll installiert werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meinung Krefeld Im Mai 2018 ist der KFC Uerdingen in die 3. Liga aufgestiegen. Wenige Tage später wurde das Stadion Grotenburg aus Sicherheitsgründen gesperrt. So kommt es, dass der Traditionsverein in der dritten Saison seine Heimspiele in einer anderen Stadt austragen muss.