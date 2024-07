Nächster Neuzugang KFC Uerdingen präsentiert weitere Spielerverpflichtung

So wechselt vom luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz 71 Max Klump an die Grotenburg. Der Linksverteidiger war zunächst in der Jugend des 1. FC Magdeburg aktiv, ehe er nach Wolfsburg zum VfL in die Jugend wechselte und dort bis in die zweite Mannschaft aufstieg. Von dort ging es dann zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln, weiter zum BFC Dynamo in die Regionalliga Nordost und von dort wechselte er nach Luxemburg im vergangenen Sommer. Dort absolvierte der 25-Jährige in der abgelaufenen Saison insgesamt 24 Ligaspiele, erzielte vier Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor.