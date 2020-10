Veränderungen beim KFC Uerdingen : Der Mut von Trainer Stefan Krämer wird belohnt

Krefeld Trainer Stefan Krämer wird für seinen Mut belohnt. Dank veränderter Aufstellung und Taktik gewinnt der KFC Uerdingen beim MSV Duisburg mit 2:0. Gustav Marcussen und Muhammed Kiprit erzielen die Tore.

Letzteres zeigte sich in hoher Laufbereitschaft, starker Kampfkraft und großem Teamgeist. „Es hat Spaß gemacht, wie einer für den anderen gekämpft hat, und wenn einer einen Fehler gemacht hat, war der andere da und hat ihn ausgebügelt“, meinte Patrick Göbel. „Für mich war es ein gelungenes Debüt, es hat Spaß gemacht.“ Dem konnte sich Gustav Marcussen nur anschließen. „Es war ein gutes Spiel“, sagte der Schütze des Führungstreffers. „Wir standen kompakt und haben auf unsere Chance gewartet. In der ersten Halbzeit haben wir uns an unseren Plan gehalten, nach dem Wechsel waren wir effektiv. Ich freue mich über den Sieg und über mein erstes Tor für den KFC. Wir brauchten den Sieg und ich bin froh, dass wir ihn geholt haben.“

Aber auch das defensive Mittelfeld leistete gute Arbeit. Dave Gnaase, Gino Fechner und Fridolin Wagner räumten vor dem Sechzehner ab, so dass die Meidericher kaum einmal in den Strafraum eindrangen. So erlebte Krämer zumindest in der Schlussphase einen stressfreien Nachmittag. „Das Führungstor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte er. „Nach dem 2:0 war ich relativ sicher, dass wir gewinnen.“ Mehr noch, es war dann so ein Spiel, das noch hätte Stunden dauern können, ohne dass das Tor des KFC in Gefahr gerät. „Der Sieg tut unglaublich gut“, gestand Fechner. „Wir haben sechs Punkte aus der englischen Woche geholt. Selbstvertrauen holt man sich über Siege, und Selbstvertrauen ist das A und O.“