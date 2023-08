Fußball-Oberliga Beim KFC ist der Knoten geplatzt

Bei den Hausherren blieb Gianluca Rizzo, dessen Einsatz fraglich war, zunächst auf der Bank. Ole Päffgen gab links in der Viererkette sein Debüt. Der KFC ging von Beginn an engagiert zur Sache, angetrieben vom läuferisch überragenden Levan Kenia. Die meisten seiner Vorstöße verpufften allerdings, weil die Offensive nicht auf seine Ideen einging und die Laufwege nicht stimmten. Ähnlich erging es Florian Abel, der sich häufiger fallen ließ und versuchte, aus der Tiefe das Spiel aufzuziehen. So ergaben sich nur wenige Chancen zur Führung. Maik Odenthal setzte einen Kopfball über die Latte (10.,) Hinata Gonda zog vorbei (14.) und Maximilian Funk schoss aus wenigen Metern Keeper Marius Delker an (22.). Flüssiger sahen die wenigen Offensivaktionen der Gäste aus, die sich keineswegs versteckten. Sie nutzen immer wieder die sich bietenden Räume, proftierten von Abspielfehlern aus der Defensive und besaßen auch die klareren Chancen. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Abwehrkette war Justin Bock zur Stelle, doch Michael Blum klärte in höchster Not zur Ecke (13.). Kurz darauf enteilte Marco di Stefano und bediente Bock am langen Pfosten, doch der Angreifer setzte die Kugel ans Außennetz (16.). Die Halbzeitführung entstand aus einem Freistoß, den Odenthal aus 25 Metern an den Pfosten nagelte. Weber stand zum psychologisch guten Zeitpunkt goldrichtig (45.). Kurz zuvor kam Rizzo für Funk in die Partie, der nach einem Foul seines Gegenspielers mit einer Knöchelverletzung ausschied.