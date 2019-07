24 Feldspieler und vier Torhüter : Der KFC kann noch Spieler abgeben

Krefeld Derzeit gehören 24 Feldspieler und vier Torhüter zum Kader des KFC Uerdingen. Selbst wenn Torhüter René Vollath und Torjäger Maximilian Beister nicht mehr dazu gehören sollten, ist er noch etwas zu groß.

Die Saison in der 3. Liga, die in gut einer Woche (19. Juli) beginnt, ist lang. 38 Meisterschaftsspiel muss der KFC Uerdingen in der Klasse bestreiten, also vier mehr als die Bundes- oder Zweitligisten. Da bedarf es natürlich eines gut bestückten Kaders, denn Verletzungen sind natürlich nicht auszuschließen. Adriano Grimaldi hat es bereits in der Vorbereitung erwischt. Der 28 Jahre alte Stürmer, der bereits ein Seuchenjahr hinter sich glaubte, fällt mehrere Wochen mit einer tückischen Muskel- und Sehnenverletzung aus.