Nach der Niederlage bei Schwarz-Weiß Essen Deftiger Rückschlag für den KFC Uerdingen im Aufstiegsrennen

Anspruch und Wirklichkeit passen beim KFC daher aktuell nicht so recht zusammenpassen. Denn als Aufstiegsfavorit der Oberliga Niederrhein mit dem klaren Plan, nächste Saison viertklassig zu spielen, darf man sich in dieser Saisonphase in einem solch wichtigen Spiel niemals sechs Gegentore einschenken lassen, bei allem Respekt für den Gegner. Somit wird das Spiel in Ratingen am Sonntag gleich noch mal wichtiger. Denn mit einem Sieg in Essen wären es fünf Punkte Vorsprung gewesen, nun kann Ratingen den KFC mit einem Sieg aus eigener Kraft sogar wieder abfangen.