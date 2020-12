Nach dem 0:0 in Dresden : Zufrieden, und doch ziemlich unzufrieden

Krefeld Spiel und Resultat des KFC Uerdingen bei Dynamo Dresden waren unterschiedlich – wieder einmal. Es bringt nichts, nur gut zu spielen. Ab und zu muss auch ein Tor erzielt werden, sonst reicht es auf Dauer nicht.

Der Bus steht in der Einfahrt des Rudolf-Harbig-Stadions. Die Arena wurde 1923 eröffnet. 2006 beschloss der Rat einen Neubau, 2007 wurde die Finanzierung abgesegnet, 2009 stand die neue Arena, ein Schmuckkästchen für 30.000 Zuschauer. Sie ist wegen der Corona-Pandemie menschenleer, als Dynamo Dresden und der KFC Uerdingen dort aufeinander treffen. Aus Sicht der Gastgeber ist das aber nur wirtschaftlich problematisch, ansonsten an dem Tag eher vorteilhaft. Denn der Tabellenzweite kommt gegen die besseren Gäste nicht über ein 0:0 hinaus, was ihm jedoch reicht, um die Tabellenführung zu übernehmen.

Die Uerdinger machten ein prima Spiel, wurden mit Lob überhäuft, nahmen aber nur einen Punkt mit. Damit sind sie seit vier Spielen ohne Sieg und kommen tabellarisch nicht voran. Das ist ärgerlich, aber auch durchaus zu erklären. Die Mannschaft läuft und kämpft, was sich in hervorragenden Defensivleistungen niederschlägt: Der KFC hat die drittwenigsten Gegentore der Liga kassiert, hat in Rostock, München und Dresden sowie gegen Saarbrücken zu Null gespielt. Natürlich ging keine Begegnung gegen diese Spitzenmannschaften verloren, es wurde aber auch nur eine gewonnen (1:0 gegen Saarbrücken durch ein Tor in der Schlussminute). Damit wird zugleich deutlich, woran es hapert: Mit nur elf erzielten Toren in 14 Spielen hat der KFC die schwächste Offensive der Liga. Da kann eine Abschlussschwäche beklagt werden oder das Verletzungspech (Osayamen Osawe), doch unter dem Strich ist es auch eine Frage der Qualität – nicht nur der Sturmspitze, sondern auch der offensiven Mittelfeldspieler. Niemand verbietet ihnen, den tödlichen Pass zu spielen oder gar selbst ein Tor zu erzielen. Das aber gelingt viel zu selten.