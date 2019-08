Ein weiterer Rückschlag für den Fußball-Drittligisten : Daube ist vom Verletzungspech verfolgt

Dennis Daube weiß sofort, dass es eine schwere Verletzung ist. Er schlägt sich die Hände vor sein Gesicht. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erleidet erneut eine schwere Knieverletzung und fällt mit einem Innenbandriss länger aus. Außerdem beschäftigt den KFC Uerdingen die Defensivschwäche bei Standardsituationen.

Die Analyse von Trainer Heiko Vogel am Ende der vergangenen Saison war eindeutig: Der KFC muss die Defensive verstärken, wenn er in dieser Saison oben mitmischen will. Die Mannschaft muss jünger, schneller, erfolgshungriger werden. Letzteres kann den Uerdingern nach vier absolvierten Meisterschaftsspielen durchaus attestiert werden. Doch an der erhofften Defensivstärke muss noch gearbeitet werden.

Andreas Maxsö saß nach dem 2:2 bei der SG Sonnenhof Großaspach mit hängendem Kopf in der Kabine. Während seine Mitspieler um ihn herum freudestrahlend das Tor von Franck Evina in der Nachspielzeit genossen, das bewirkte, dass sich das Remis wie ein Sieg anfühlte, war der 25 Jahre alte Däne geknickt. „Wir haben wieder zwei Gegentore nach Standardsituationen bekommen“, klagte er.

info DFB ermittelt gegen Kevin Großkreutz Der Kontrollausschuss des DFB ermittelt gegen Kevin Großkreutz. Der Spieler steht unter Verdacht, sich im Drittligaspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer Tätlichkeit gegen den Gegner schuldig gemacht zu haben.

Maxsö war im Sommer vom FC Zürich gekommen. Er ist als Abwehrchef geholt worden und fühlt sich daher besonders für diesen Mannschaftsteil verantwortlich. Und natürlich muss ein ruhender Ball besser verteidigt werden.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Trainer Heiko Vogel wies sofort darauf hin, dass Standards auch vermieden werden können. „Wir haben wieder zu viele Standards provoziert“, sagte der Coach. Beim ersten Gegentor hatte Jean-Manuel Mbom, der auf der Sechserposition mit einer insgesamt ordentlichen Leistung aufwartet, sich im Mittelfeld ein unnötiges Foul geleistet. Dass weder er, noch Manuel Konrad dann beim Freistoß den einlaufenden Kapitän Julian Leist attackierten, rächte sich bitter. Und auch bei einem weiteren Freistoß in der Nachspielzeit war Konrad gegen Leist nicht zur Stelle. „Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen“, sagte Vogel rückblickend. „Aber wir haben noch einige Arbeit vor uns.“

Torhüter Lukas Königshofer sieht das ähnlich. „Wir haben jetzt in drei Spielen in Folge jeweils zwei Gegentore bekommen. Das ist einfach zu viel“, sagte er. „Da muss man am Ende mit einem Punkt zufrieden sein.“

Das ist aber eigentlich niemand. So schön die Art und Weise des Punktgewinns auch war, es ist nur ein Zähler. „Wir haben die beiden zurückliegenden Begegnungen nicht verloren, aber aus den beiden Spielen auch nur zwei Punkte geholt“, sagt Vogel. „Hätten wir eins verloren und eins gewonnen, hätten wir einen Punkt mehr.“

Das ist mathematisch richtig, doch Roberto Rodriguez ist fest davon überzeugt, dass auch dieser eine Punkt wertvoll ist. „Die Mannschaft hat wieder Charakter bewiesen“, sagte der Schweizer. „Da wächst was zusammen, und es ist noch sehr früh in der Saison. Dieser eine Punkt kann noch sehr wichtig werden.“