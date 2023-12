dasbob-Chef Frank Spasojevic „Es gibt keinerlei rechtliche Grundlage“

Spasojevic Die in der vergangenen Woche schriftlich ausgesprochene Kündigung des KFC hat uns natürlich überrascht und auch enttäuscht. Es tut uns vor allem für den Klub und die Fans leid, dass dieser Konflikt seitens des KFC öffentlich und ohne Abstimmung mit uns ausgetragen wurde. Der Verein liegt uns weiterhin sehr am Herzen, und wir werden ihn nicht fallen lassen. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Besonders bedauerlich finden wir das Vorgehen des Vorstands insofern, da wir trotz unserer – im übrigen unverschuldeten wirtschaftlichen Schieflage – in den vergangenen Wochen jederzeit konstruktiv und lösungsorientiert agiert haben. Wir haben sogar kurzfristig dafür gesorgt, dass der KFC offene Rechnungen einiger Partner bezahlen konnte.