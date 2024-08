Jugendnationalspieler kommt Spiel gegen Oberhausen verlegt, nächster Neuzugang

Daneben haben die Blau-Roten am Donnerstagmittag einen weiteren Spieler vorgestellt. So wird Adam Tolba in Zukunft für den KFC auf Torejagd gehen. Der 19 Jahre alte Offensivspieler, der auf beiden Außenbahnen spielen kann, vorzugsweise aber über die linke Seite kommt, stammt aus der Jugend des VfL Bochum. Dort war er ausschließlich aktiv, absolvierte für den Revierklub in der abgelaufenen Saison 15 Spiele in der U19-Bundesliga West und erzielte dabei drei Treffer. Insgesamt kommt er auf 26 Spiele in der U19-Bundesliga bei fünf Toren.