Übersicht über alle 18 Teams Das sind die Gegner des KFC Uerdingen in der Regionalliga West 2024/25

Der KFC Uerdingen ist zurück in der Regionalliga West. Dort treffen die Blau-Roten auf Traditionsvereine, alte Bekannte und Liga-Neulinge. Zudem warten einige Derbys auf die Krefelder. Vorrangig sollte es für den KFC aber zunächst nur um den Klassenerhalt gehen. Zumal der Kader wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch an entscheidenden Positionen Zuwachs bekommt. Wir stellen alle Gegner des KFC in der kommenden Saison in der großen Übersicht vor.