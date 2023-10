Samstag kommt Union Nettetal Es war die Woche der Krisensitzungen beim KFC Uerdingen

Dann bat der Coach die versammelte Mannschaft zum Gespräch. Drei Kernpunkte wurden beleuchtet: Fitness, Taktik, Mannschaftsgeist. Das Ergebnis: Die Spieler sind fit, das Team intakt, die Taktik verbesserungswürdig. „Es geht nicht darum, ein System durchzudrücken, sondern das zu wählen, in dem sich die Spieler am wohlsten und sichersten fülen“, erklärt der Coach, der dementsprechend am Samstag (18 Uhr) gegen Union Nettetal anders aufstellen wird. Dass es in der Mannschaft stimmt, freut ihn, doch die Stimmung dürfe nicht zu gut sein. „Nur 22 Freunde, das geht nicht. Es bedarf auch der Reibung und eines Konkurrenzkampfes.“