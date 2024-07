Nächste Transfers KFC Uerdingen verpflichtet zwei Stürmer

Mit Noel Werner und Ali Hassan Hammoud stellte der KFC Uerdingen zuvor zwei weitere Spieler vor. Werner kommt aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund, wo er neun Jahre lang von 2013 bis 2022 ausgebildet wurde. Von Westfalen aus wechselte er schließlich in die U19 der Frankfurter Eintracht, ehe es dann nach nur einem Jahr in die U19 des VfL Osnabrück ging. Dort absolvierte der 19-Jährige in der abgelaufenen Saison 23 Spiele in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost, erzielte dabei drei Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. „Noel hat im Training und in den Testspielen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er bringt Erfahrung aus dem hochklassigen Nachwuchsbereich mit. Mit seinem Talent und seinem Engagement zeigt er vielversprechende Ansätze für die Zukunft“, so KFC-Sportdirektor Adalet Güner.