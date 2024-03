Gegen den 1. FC Kleve Uerdingens Trainer Levan Kenia darf nicht auf die Bank

Das Regelwerk im Fußball gibt den Fans, aber auch Spielern und Funktionären, in letzter Zeit immer wieder Rätsel auf. Seit Jahren wird darüber heiß diskutiert, was ein Handspiel ist? Wenn die Hand zum Ball geht? Wenn es Absicht ist? Wer der Arm nicht am Körper anliegt, was eigentlich natürlich ist? Wenn die Körperfläche vergrößert wird? Wie viele muss sie vergrößert werden, denn der Arm vergrößert die Fläche immer?