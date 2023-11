Sponsor für 1905 Euro Krefeld auf der Brust: Marc Schürmann will den Verein in der Stadt verankern

Und dann war es endlich so weit: Plan B wurde präsentiert. „Plan B steht und wir werden viel Freude daran haben“, sagte Schürmann, der Martin vom Hofe mit seiner Agentur all about sports an Bord geholt hat. Die Idee: Krefeld wird Hauptsponsor und steht auf der Brust. Doch damit nicht genug: Jeder kann Hauptsponsor werden für 1905 Euro. Was er dafür bekommt? Der Name des Geldgebers steht mit auf dem Trikot, ein Mannschaftsfoto mit seinem Logo, wenn gewünscht auch ein Foto-Shooting mit den Spielern. Die Idee, mit der vom Hofe kam, ist nicht neu; er hat sie zum Beispiel schon erfolgreich bei Rot-Weiss Essen umgesetzt.