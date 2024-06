Erster Vollzug Der KFC Uerdingen präsentiert einen ersten Sponsor

„Getreu dem Motto ‚Treue. Liebe. Tradition.‘ war es für uns keine Frage, dass wir dem Verein auch in der Regionalliga zur Seite stehen“, so Claus Röttges von der BRS Steuerberatung in der Presseerklärung. Neben der Mitgliedschaft im „club1905“ wird man den neuen Sponsor künftig auch auf den Aufwärmtrikots der Mannschaft sehen und bei den Toren der Heimmannschaft im Stadion hören können, wie Röttges‘ Partner Christopher Spicker hinzufügt.