Niederrheinpokal KFC Uerdingen muss im Pokal nach Vogelheim

Der Saisonstart in der Regionalliga West rückt immer näher. Eröffnet wird die neue Spielzeit am Freitag, den 26. Juli, mit dem Duell zwischen dem FC Gütersloh und dem Drittliga-Absteiger MSV Duisburg. Tags darauf steigt dann auch der KFC Uerdingen mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Lotte – Anstoß ist um 14 Uhr in der Grotenburg – in die neue Saison ein.