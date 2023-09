Große Emotionen Bei Trainer Marcus John kullerten Tränen nach dem Abpfiff

Was neben den so genannten Basics positiv war: dass die Uerdinger zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieben, wenngleich sie noch die eine oder andere Chance zuließen, und dass sie sich eine Fülle von Torabschlüssen erarbeiteten, wenngleich die hochkarätigen Möglichkeiten an einer Hand abzuzählen waren.