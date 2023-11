Trotz anders lautender Bekundungen Trainings- und Geldprobleme des KFC Uerdingen sind nicht wirklich gelöst

Was die Trainingssituation des KFC betrifft, so verkündet die Stadt, dass der SC Bayer hilft und der Oberligist ab 1. Dezember am Löschenhofweg trainieren kann. Stadtdirektor Markus Schön habe sich persönlich für diese Lösung eingesetzt. Die KFC-Führung stimmt brav in den Jubel ein. Das mag verständlich sein, will sie es sich mit der Stadt nicht verderben, aber es ist völlig unangebracht. Ja, es ist eine Hilfe für die nächsten vier Monate, denn auf diesen Zeitraum ist die Gastfreundschaft befristet. Aber eine Lösung ist es bei weitem nicht. Die steht weiterhin aus: mittelfristig, wo der KFC im Winter 2024 trainiert, und langfristig, wann und wo der Verein ein Trainingsgelände bekommt.