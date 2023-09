Fußball-Oberliga KFC Uerdingen muss beim 1. FC Kleve dreifach punkten

Ein torloses Remis begeistert die Zuschauer nur selten, weil das Salz in der Suppe fehlt: die Tore. Oft sind das Spiele, an denen höchstens Trainer oder Taktikfüchse ihre Freude haben. Und dennoch geschieht in solchen Begegnungen manchmal durchaus Überraschendes und Bemerkenswertes. So gleich in doppelter Weise beim 0:0 des KFC Uerdingen gegen den TVD Velbert.