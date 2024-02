Aufreger beim 0:0 des KFC in Hamborn Trainer Marcus John: Das Tor von Alexander Lipinski war regulär

Die erste große Chance hatte der KFC nach 20 Minuten, als sich Alexander Lipinski drei Gegenspieler hinter sich ließ, seine Hereingabe jedoch keinen Abnehmer fand. Als er in der 24. Minute sein Team in Führung brachte, wurde dem Treffer die Anerkennung wegen angeblicher Handspiels verweigert. Das wäre ein Fall für den VAR und den Kölner Keller gewesen. So schien es nur eine Frage der Zeit, wann die Uerdinger in Führung gehen und der erste Hamborner vom Platz fliegen würde, denn bereits nach 35 Minuten hatte der Unparteiische fünf von ihnen verwarnt – ebenfalls Ausdruck der Überlegenheit des KFC. Dennoch ging es torlos in die Pause, Spieler und Fans mussten sich in Geduld üben.